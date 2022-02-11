Цена нефти Brent выросла до уровня октября 2014 года

Цена нефти Brent превысила 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такая цена установилась впервые с 1 октября 2014 года.

Ранее агентство Bloomberg указало, что нефтяные доходы укрепят финансовую мощь Кремля. «Непредвиденная энергетическая прибыль в этом году выглядит ошеломляюще большой. Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса в случае санкций», — подтвердил экономист Скотт Джонсон. По последним данным, международные резервы России составляют 634,1 миллиарда долларов. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 182,59 миллиарда (или 11,7 процента ВВП).

18 января экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти Brent может превысить 100 долларов. На рост цены нефти также влияет переход многих стран на экологичные источники энергии.