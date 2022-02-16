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Петербургский депутат предложил отмечать День тещи

Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский предложил учредить в городе День тещи

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский из партии «Яблоко» предложил учредить в городе празднование Дня тещи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Соответствующее предложение депутат внес в ходе обсуждения переноса празднования Дня отца на третье воскресенье октября.

«Почему же только отца? А где дедушки и бабушки? Есть много разных родственников, которые заслуживают внимания. День тещи, между прочим, мне кажется, тоже заслуживает рассмотрения. Вы не размышляли в этом направлении?» — отметил Вишневский в обращении к члену правительства Санкт-Петербурга и представителю губернатора Константину Сухенко в ходе заседания.

Сухенко в ответ заявил, что пока не рассматривал учреждение Дня тещи, однако предложил обдумать этот вопрос. В свою очередь депутат от КПРФ Александр Рассудов заметил, что тещи — это святое.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране Дня отца. Праздник будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября. В документе отмечалось, что он учрежден в целях укрепления института семьи, а также повышения значимости отцовства в воспитании детей.

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Алина Гончарова
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