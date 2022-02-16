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Запад обвинили в отсутствии альтернативы поддержанию истерии вокруг Украины

Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что Запад вынужден поддерживать истерию вокруг Украины

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов обвинил западные страны в том, что они вынуждены поддерживать истерию вокруг Украины, ожидая якобы вторжения России, в силу того, что у них отсутствуют какие-либо альтернативы. В ином случае станет понятно, что они врали обо всем, уверен он. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что у них нет другого выхода, потому что в противном случае вся эта военная истерия, которая бушевала в течение последних нескольких недель, окажется фейком», — заявил дипломат.

Ранее глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес после совещания со своими коллегами в НАТО рассказала, что альянс не видит эскалации ситуации на Украине со стороны России, а также пока не произошло ожидаемого вторжения на Украину. Однако, она подчеркнула, что такая угроза сохраняется, а страны НАТО все-равно уверены в том, что нападение состоится.

Марина Совина
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