Макей заявил о провале попыток Запада давить на Белоруссию

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки Запада оказать давление на республику провалились. Его цитирует ТАСС.

«Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется», — заявил Макей во время пресс-конференции.

По словам главы МИД, Запад стремится дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии, «удушить» ее экономику и обвались уровень жизни населения. «Уже ясно, что попытки эти провалились и [ожидаемые результаты] никогда не будут достигнуты», — отметил он.

Макей утверждает, что Белоруссия выступает за хорошие отношения со всеми соседями, однако вынуждена отвечать на агрессивные шаги и выпады в свой адрес. «И не мы виновны в том, что сейчас в этом поясе добрососедства возникли бреши. Наша совесть в этом плане спокойна», — добавил глава МИД.

В 2020-2021 годах Евросоюз и США приняли пять пакетов санкций в отношении Белоруссии. Санкции были введены за разгон митингов и преследование оппозиции после президентских выборов, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой.