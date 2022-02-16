В Петербурге запретили вонючим пассажирам заходить в метро

В власти Санкт-Петербурга задумали ввести ряд новых штрафов для пассажиров метрополитена. Депутаты поддержали законопроект, в котором предложили наказывать горожан за проезд в метро голышом и в зловонной одежде, пишет РИА Новости.

Петербуржцы, которые зашли в подземку без одежды или обуви, в дурно пахнущих вещах или провозят зловонную ручную кладь должны будут заплатить от 100 до 500 рублей. Кроме того, новые правила предусматривают штраф от 500 до 3000 рублей за расклеивание стикеров, рисование на стенах, запуск дронов, передвижение на личном транспорте, задержку поездов, размещение рекламы без разрешения, а также проведение несогласованных религиозных, политических, спортивных и культурных мероприятий.

Опрошенные изданием Znak собеседники раскритиковали предложенный петербургскими властями законопроект. Вопросы депутатов вызвали отсутствие четких критериев зловония и правомерность запрета на ходьбу по метро босиком. Эксперты также обратили внимание на то, что фактически новые правила разрешают гадание в вагонах, если это мероприятие было согласовано заранее.

В сентябре 2010 года россиянина трижды обвинили в нарушениях правил московского метрополитена, которых он не совершал. 23-летнего жителя Нижнего Новгорода обвинили в безбилетном проезде и дважды — в экстремальной езде на поезде. Однако сам мужчина в эти моменты не находился в подземке и предоставил правоохранительным органам необходимые доказательства.