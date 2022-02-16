Назван лучший способ засекретить текст

Специалист по безопасности Дэн Петро (Dan Petro) назвал способ раскрыть засекреченные текстовые сообщения. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Эксперт компании Bishop Fox рассказал, что ему удалось полностью восстановить текст, скрытый с помощью метода пикселизации, когда символы становятся нечитаемыми. Пикселизация или другие подобные способы часто используются для того, чтобы скрыть информацию от посторонних лиц. Петро отметил, что восстановить текст возможно с помощью специальных алгоритмов, и описал методику в своем блоге.

Специалист по безопасности отметил, что пикселизация, размытие и другие способы защиты информации могут быть неэффективны, если наблюдатель обращается к новым технологиям. В связи с этим Дэн Петро рекомендовал накладывать на текст одноцветные полосы, которые надежно закроют символы в сообщении.

«Суть в том, что когда вам нужно отредактировать сообщение, используйте черные полосы, покрывающие весь текст. Никогда не обращайтесь ни к чему другому. Никакой пикселизации, размытия, завихрений и прочего», — отметил автор.

В начале февраля специалисты ESET заявили, что Россия по итогам 2021 года стала мировым лидером по числу краж паролей. Преступники часто обращаются к фишингу и вишингу, а также крадут ценную информацию с помощью компьютерных вирусов.