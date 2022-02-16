Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»

Бывший пресс-секретарь президента Бориса Ельцина, документалист Сергей Ястржембский назвал точной знаменитую фразу «президент работает с документами», которая ассоциируется с предполагаемыми запоями первого главы российского государства. Об истоках этой формулировки Ястржембский рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Насчет этого мема — я считаю, что он очень удачный, "президент работает с документами", — сказал Ястржембский. — Через меня шло большое количество различного рода информации по линии посольств, спецслужб, законопроекты на подпись и так далее. И когда вы видите — неважно, как он себя чувствует, вы в любом случае с ним общаетесь, и я видел, когда... (закидывает голову и закатывает глаза, — прим. «Ленты.ру») [Не важно,] в каком он состоянии, но он должен сегодня подписать какой-то закон (...). И хочешь не хочешь — он обязан этот документ подписать. Поэтому работать с документами — это то же самое, что позавтракать, то же самое, что подышать чистым воздухом. Да, он в любой день в любом случае хоть с каким-то документом, хоть с одним, но работал».

По этой причине формулу «президент работает с документами» Ястржембский считает «абсолютно точной».

Данная фраза стала знаменитой в годы правления Ельцина, который часто исчезал из публичного поля, и, по свидетельствам очевидцев, злоупотреблял алкоголем. Фраза «президент работает с документами» многими воспринималась как формулировка, которую использовали во время запоев первого российского лидера.

Сергей Ястржембский в период с 1996 по 1998 год работал пресс-секретарем президента Бориса Ельцина, затем вице-премьером в правительстве Москвы. В 2000-м году он стал помощником нынешнего главы государства Владимира Путина, занимал этот пост до 2008 года.