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Обвиненный в краже рыбного улова россиянин расстрелял семейную пару

В Иркутской области уголовник из тайги получил срок за убийство супружеской пары

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

В Иркутской области 60-летнего российского уголовника приговорили к 19 годам за убийство семейной пары. Полученный срок он проведет в колонии строгого режима. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального правления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Как установил суд, осужденный на протяжении 15 лет жил в тайге — в зимовье. В феврале он распивал алкоголь в одном из домов с жителями поселка Новая Тельба. В ходе беседы между ними произошла ссора — селяне обвинили его в краже чужого рыбного улова и воровстве продуктов. Обидевшись, рецидивист пошел в зимовье за ружьем, но к моменту его возвращения все разошлись по домам.

Тогда он с ружьем зашел в дом к товарищу, и несмотря на то, что рядом с хозяином был несовершеннолетний ребенок, выстрелил. Однако ружье дало осечку. Уголовник пообещал убить мужчину позже, после чего вышел, проверил ружье и зашел в дом по соседству, где ему попался 29-летний россиянин. Сначала уголовник застрелил его, а после — бросившуюся на помощь супругу 26-летнюю девушку.

По горячим следам мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел. С момента задержания он содержался под стражей. Мужчина был неоднократно судим. В общем сложности он провел за решеткой 18 лет.

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Владимир Седов
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