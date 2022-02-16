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На журнал о поэзии подали в суд за матерную цитату из письма Тургенева

Роскомнадзор подал в суд на журнал Prosodia из-за матерной переписки Ивана Тургенева
И. С Тургенев

И. С Тургенев. Портрет работы И. Е. Репина, 1874

На ростовский журнал о поэзии Prosodia подали в суд за матерную цитату из письма Ивана Тургенева. Об этом главный редактор издания Владимир Козлов сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Донское управление Роскомнадзора составило административный протокол на журнал, который процитировал отрывки из переписки классика с публицистом Александром Герценым. В ней Тургенев использует слово «в******к» в значении «внебрачный сын». Также для обозначения таких людей раньше использовали слово «ублюдок».

«Однако слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Просим суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Впредь готовы быть аккуратнее в этом вопросе», — написал Козлов.

Он отметил, что штраф грозит не только ему, но и некоммерческой организации, которая управляет проектом. По словам главного редактора, речь может идти о «непосильных» суммах.

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Марина Погосян
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