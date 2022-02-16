Назван способ избавиться от постковидного синдрома

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин заявил, что для борьбы с повышенной утомляемостью, нарушениями памяти и «туманом в голове» после перенесенного коронавируса организму нужны физические нагрузки, пишет «Газета.Ru» .

Мацокин назвал способ избавиться от постковидного синдрома и сообщил, что для этого необходимо увеличить физическую активность. По его словам, следует ходить в бассейн или спортивный зал. Однако в первую очередь он призвал переболевших COVID-19 проходить пешком минимум 3 километра в день.

Невролог добавил, что не менее полезным станет «когнитивный тренинг», подразумевающий чтение, заучивание стихов, решение кроссвордов и головоломок, а также настольные и компьютерные игры. Кроме того, важно соблюдать режим сна, поскольку он обеспечивает достаточную детоксикацию и восстановление мозга.

Врач порекомендовал изменить питание, уменьшив в рационе количество сахара и фастфуда. Их лучше заменить на продукты, богатые омега-3 жирными кислоами и овощами. Мацокин добавил, что когнитивная дисфункция и астенический синдром служат частыми последствиями коронавируса.

«Как правило, в той или иной степени астенический синдром сочетается с нарушением сна, нарушением обоняния и расстройствами восприятия вкуса, дисфункцией вегетативной нервной системы, функциональными (психическими) расстройствами, в том числе депрессивными эпизодами и тревожными расстройствами», — заключил невролог.