Миллиардер назвал криптовалюты венерическим заболеванием

Миллиардер Чарли Мангер назвал криптовалюты жалким излишеством и венерическим заболеванием. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я бы хотел, чтобы немедленно запретили [биткоин и другие цифровые активы], и я восхищаюсь запретившими их китайцами, — высказался Мангер на ежегодном собрании Daily Journal Corp, вице-председателем совета директоров которого он является. — Разумеется, я не инвестировал в криптовалюты. Я горжусь тем, что избежал этого. Это как венерическая болезнь или что-то в этом роде. Отношусь к ней с презрением».

Давний соратник американского инвестора Уоррена Баффета уже давно критикует биткоин — ранее он называл его крысиным ядом. Экономист также предупредил о других жалких излишествах рынка, среди которых наплыв венчурного капитала в молодые начинающие компании. По словам Мангера, венчурный капитал «вбрасывает слишком много денег и делает это слишком быстро», поэтому налицо его избыток и избыток других форм прямых инвестиций.

Daily Journal продает программное обеспечение для судебных систем и органов правосудия, а также издает газеты. В течение многих лет Мангер был председателем совета директоров компании, а также вице-председателем Berkshire Hathaway Inc.

Ранее основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. «Если у вас меньше денег, чем у [американского инженера] Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс.

Криптовалюта является очень волатильным активом. Во время своего пика в ноябре 2021 года биткоин стоил 69 тысяч долларов, однако уже январе 2022 года курс рухнул ниже 35 тысяч. Затем крупнейшая криптовалюта в мире немного восстановилась и сейчас торгуется около отметки в 42 тысячи долларов, по данным криптобиржи Binance.