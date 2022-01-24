Курс биткоина обрушился

В понедельник, 24 января, курс биткоина в первой половине дня обрушился на 6,5 процента. По состоянию на 13:49 главная криптовалюта мира торгуется на уровне 33 598 долларов за монету, свидетельствуют данные CoinGecko.

За неделю биткоин потерял почти 9 тысяч долларов. Криптовалюта падает на фоне снижения стоимости акций крупнейших технологических компаний.

За последние семь дней глава Tesla Илон Маск потерял 25,1 миллиарда долларов, его состояние сократилось более чем на 9 процентов. Глава Amazon Джефф Безос лишился 20 миллиардов долларов, глава Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг стал беднее на 10,4 миллиарда долларов, а Чанпэн Чжао, владелец криптовалютной биржи Binance, лишился 17,7 миллиарда долларов.