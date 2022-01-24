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Курс биткоина обрушился

Курс биткоина за сутки рухнул на 6,5%, до $33,57 тыс.

Фото: Shutterstock

В понедельник, 24 января, курс биткоина в первой половине дня обрушился на 6,5 процента. По состоянию на 13:49 главная криптовалюта мира торгуется на уровне 33 598 долларов за монету, свидетельствуют данные CoinGecko.

За неделю биткоин потерял почти 9 тысяч долларов. Криптовалюта падает на фоне снижения стоимости акций крупнейших технологических компаний.

Bitcoin от TradingView

За последние семь дней глава Tesla Илон Маск потерял 25,1 миллиарда долларов, его состояние сократилось более чем на 9 процентов. Глава Amazon Джефф Безос лишился 20 миллиардов долларов, глава Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг стал беднее на 10,4 миллиарда долларов, а Чанпэн Чжао, владелец криптовалютной биржи Binance, лишился 17,7 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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