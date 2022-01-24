Российский фондовый рынок рухнул

В течение дня 24 января российский фондовый рынок ускорил падение. По состоянию на 12:25 индекс Мосбиржи рухнул на 4,6 процента, до 3281,25 пункта, а индекс РТС — до 5,7 процента, до 1322,14 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара поднялся до 78,17 рубля, евро вырос до 88,56 рубля. Российская валюта теряет 0,9 процента.

Лидерами падения из числа «голубых фишек» стали «Тинькофф» (минус 7,79 процента, до 4 452 рубля), «Газпром» (минус 5,88 процента, до 293,27 рубля) и «Сбер» (минус 5,35 процента, до 233,68 рубля). Единственной бумагой с положительной динамикой пока остаются акции «Полюс» (плюс 0,32 процента, 12350 рублей).

Поводом для такой динамики стало обострение ситуации вокруг Украины. Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из посольства в Киеве. НАТО объявило об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В том числе Испания и Нидерланды готовятся отправить в Болгарию истребители, Франция намерена перебросить силы в Румынию.

Российский фондовый рынок падает с начала года. Индекс Мосбиржи потерял почти 15 процентов, индекс РТС — почти 19 процентов. С конца октября, когда тема нападения на Украину стала доминирующей в международной и внутренней повестке, индексы рухнули на 22,5 и почти 30 процентов соответственно. Таким образом, по состоянию на 24 января весь рост за 2021 год полностью обнулился.