Богатейшие люди планеты потеряли рекордные суммы

Богатейшие люди мира — основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос — за неделю потеряли рекордные суммы из-за падения акций технологических компаний, сообщает Bloomberg.

Маск за прошедшие семь дней потерял 25,1 миллиарда долларов, его состояние сократилось более чем на 9 процентов. При этом Безос лишился 20 миллиардов долларов, а Чанпэн Чжао из Binance потерял 17,7 миллиарда долларов, состояние главы Meta (бывшая Facebook) Марка Цукерберга сократилось меньше — на 10,4 миллиарда долларов.

В последнюю неделю рынки рухнули больше всего с начала пандемии коорнавируса, а акции технологических компаний приняли на себя основной удар на фоне шатких доходов компаний и перспектив повышения процентных ставок в США.

При этом 17 января некоммерческая организация Oxfam сообщала, что 10 богатейших людей планеты смогли стать вдвое богаче за время пандемии коронавируса. Совокупное состояние 10 лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона.