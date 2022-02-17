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Охранник московского фитнес-клуба выстрелил в грудь россиянину

Полиция проводит проверку из-за огнестрельного ранения москвича в столичном фитнес-клубе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве проводится проверка из-за инцидента, закончившегося стрельбой в столичном фитнес-клубе. Об этом в четверг, 17 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, конфликт между охранником и посетителем спортивного заведения произошел утром 16 февраля в Донском районе столицы. Охранник клуба произвел выстрел в грудь 30-летнего мужчины. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Москвы. С охранником работают полицейские.

30 декабря 2021 года сообщалось, что в Ярославле охранник поликлиники напал с перцовым баллончиком на пенсионерку, которая пришла погреться в помещение.

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Азамат Асланов
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