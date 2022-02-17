Молдавия заявила об угрозе расторжения контракта с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил об угрозе расторжения заключенного в прошлом году контракта с «Газпромом» из-за образовавшегося долга перед российской компанией. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Journal TV, его слова приводит РБК.

Дальнейшая судьба контракта, по словам Спыну, зависит от результатов аудита, предложенного «Газпромом». Однако стороны расходятся в оценках того, что должен представлять собой сам аудит.

«"Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт», — отметил Спыну.

Также вице-премьер рассказал, что Кишинев изучает альтернативные источники закупки газа на случай прекращения поставок из России: «В связи с этим мы рассматриваем возможности закупки электроэнергии в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки "зеленой энергии"».

С 2011 года «Газпром» поставлял газ в Молдавию по годичным контрактам, которые продлевались в сентябре каждого года. В 2021-м стороны в течение месяца не могли договориться о новом контракте из-за накопленного долга со стороны Кишинева. С 1 ноября действует пятилетнее соглашение, предусматривающее проведение независимого аудита существующих обязательств Молдавии за прошлые поставки.