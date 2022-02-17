В НАТО отказались спрогнозировать будущее ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам двухдневной встречи с министрами обороны альянса отказался спрогнозировать будущее ситуации на Украине, пишет ТАСС.

По его словам, альянс не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины, собирается ли Россия вторгаться на ее территорию или нет, но подчеркнул, что у Москвы есть для этого все необходимые возможности.

При этом, несмотря на отсутствие понимания намерений России, Столтенберг пообещал, что альянс «будет обличать действия РФ».

Генсек также заявил о «новой реальности в Европе», при которой РФ якобы использует силу и угрозу ее применения для изменения системы безопасности, установившейся после холодной войны. Он также пообещал усилить оборону альянса и развернуть на восточном фланге, в частности в Румынии, новые боевые группы НАТО.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес, участвующая во встрече на уровне глав ведомств НАТО в Брюсселе, отметила, что в настоящее время в альянсе перестали указывать какую-либо точную дату вторжения России на Украину. «Мы не видели, что со стороны России была деэскалация. Правда, сегодня не произошло и вторжения, о котором говорили, но угроза вторжения сохраняется», — заявила она.