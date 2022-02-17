Кристина Асмус получила ожоги подмышек и оказалась в клинике

Российская актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram-аккаунте, что на съемках фильма она получила ожоги подмышек и оказалась в клинике.

Артистка рассказала, что принимала участие в новом фильме, в котором ее героиня должна была оторвать депилирующие полоски. Асмус призналась, что сама никогда не пользовалась такими средствами, поэтому ей пришлось выяснять у команды, как правильно отрывать их от кожи.

«В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Отрывать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы», — написала актриса.

Она приложила фотографии, на которых можно увидеть кровоподтеки, и пояснила, что в настоящее время «все выглядит гораздо страшнее». По словам Асмус, перекись водорода лишь усугубила ситуацию, поэтому ей пришлось отправиться в больницу. Там артистке выписали мази, таблетки и гормональный спрей.

«Мыться больно даже теплой водой и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно», — отметила Асмус.

Она добавила, что ей запретили пользоваться дезодорантами и тональными средствами. Из-за содранной кожи актриса спит с вытянутой рукой, но продолжает участвовать в спектаклях.