Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Назван срок сворачивания помощи экономике Европы

CNBC: программа количественного смягчения ЕЦБ сможет закончиться в третьем квартале

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Глава центробанка Франции и член совета директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гальо в интервью CNBC назвал срок сворачивания программы помощи европейской экономике через закупку государственных и корпоративных облигаций (программы количественного смягчения).

По словам де Гальо, с большой долей вероятности это произойдет в третьем квартале текущего года, однако точную дату называть пока преждевременно. Более того, сроки могут сдвигаться.

Материалы по теме:
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так» Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так»Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
9 февраля

Однако регулятору все же стоит серьезно задуматься о постепенном прекращении скупки активов, поскольку они вносят вклад в увеличение темпов инфляции, отметил финансист. Речь идет об обычной программе количественного смягчения, не связанной с экстренной программой скупки активов во время пандемии (PEPP).

Последняя рассчитана на общий объем в 1,85 триллиона евро и должна завершиться в марте. Однако операции в рамках стандартной программы количественного смягчения продолжатся согласно первоначальному плану, разработанному еще до начала пандемии COVID-19.

В рамках обычной программы количественного смягчения ЕЦБ ежемесячно закупает активы на 20 миллиардов евро. Во втором квартале объем закупок вырастет до 40 миллиардов, в третьем снизится до 30 миллиардов. Далее, как планировалось ранее, объем операций снова вернется к ежемесячным 20 миллиардам евро. ЕЦБ неоднократно заявлял, что откажется от количественного смягчения незадолго до начала повышения ключевой ставки. Сейчас она находится на нулевом уровне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США открестились от указания точных дат российского «вторжения» на Украину
В России предложили расширить перечень противоправного контента
Врачи назвали неприятный запах изо рта признаком серьезной патологии
Назван срок сворачивания помощи экономике Европы
Назван срок сохранения иммунитета к COVID-19 у детей
В США предложили пожить в доме из фильма «Стажер»
Москвичи вспомнили жизнь в общежитии главного здания МГУ
Раскрыты сроки начала испытаний новой российской вакцины от COVID-19
России пригрозили статусом изгоя при вторжении на Украину
США заявили России о важности сохранении принципа «открытых дверей» в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.