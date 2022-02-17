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ФСБ пресекла попытку вывоза в Китай золота на 20 миллионов рублей

ФСБ сообщила о приговоре жителю Забайкалья за попытку сбыта золота на 20 миллионов рублей

Фото: Michael Dalder / Reuters

Читинский районный суд Забайкальского края вынес приговор местному жителю, который пытался продать в Китай партию золота стоимостью 20 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина 1990 года рождения был признан виновным в незаконном обороте драгоценных металлов и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Спецслужбы пресекли попытку вывоза в Китай 11 слитков химически чистого природного золота общим весом пять килограммов. Хозяин металла был задержан. В ходе следствия было установлено, что он длительное время скупал у местных жителей незаконно добытое ими природное золото, причем мелкими партиями.

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Любовь Ширижик
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