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Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса

Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, автобусы с жителями самопровозглашенных республик пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и направились в Неклиновский район. В регионе незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев. В случае необходимости будут развернуты места и в других лагерях и пунктах приема, отмечает источник.

В 2014 году Ростовская область уже принимала более 500 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской областей. Спецслужбы Донбасса отмечают, что в этот раз может быть эвакуировано до 700 тысяч граждан самопровозглашенной республики.

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Марина Совина
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