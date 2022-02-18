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Кремль объяснил высылку заместителя посла США

Пресс-секретарь Песков назвал ответом на провокацию высылку заместителя посла США Гормана
Барт Горман

Барт Горман. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана является ответом на провокацию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя причины решения властей, его слова цитирует ТАСС.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию [Вашингтона]», — объяснил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зампосла США в России Барту Горману было предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры в ответ на необоснованную высылку российского дипломата из США.

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Дмитрий Сотак
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