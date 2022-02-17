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В МИД России объяснили высылку заместителя посла США

Захарова объяснила высылку заместителя посла США Гормана зеркальной мерой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместителю посла США в России Барту Горману было предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры в ответ на необоснованную высылку российского дипломата из США. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она объяснила, что Горман был объявлен персоной нон грата после аналогичного решения, коснувшегося советника-посланника РФ в Вашингтоне.

«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" — не наш выбор. К сожалению, в понимании Администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением», — добавила Захарова.

О высылке Гормана стало известно 17 февраля. Пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства».

Марина Совина
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