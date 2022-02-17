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Россия выслала заместителя посла США

В посольстве сообщили, что Москва выслала из России заместителя посла США Гормана

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Об этом со ссылкой на посольство сообщает РИА Новости.

«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

О высылке Гормана стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Отмечалось, что он покинул здание ведомства спустя 15 минут, не дав комментариев.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова отправить ответ на предложения США по гарантиям безопасности 17 февраля. По его словам, он будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

16 февраля Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с Лавровым в «должное время». Днем ранее Блинкен созвонился с Лавровым. В ходе беседы российский министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности.

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Варвара Кошечкина
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