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Посол США покинул здание МИД России

Посол США Салливан покинул здание МИД России, не дав комментариев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание МИД России, не дав комментариев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее дипломат прибыл в министерство иностранных дел РФ после заявлений главы ведомства Сергея Лаврова о том, что Москва готова отправить ответ на предложения США по гарантиям безопасности 17 февраля. По его словам, ответ будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

16 февраля Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД России Лавровым в «должное время». 15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. В ходе беседы российский министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности.

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Николай Чигасов
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