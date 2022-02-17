Посол США покинул здание МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание МИД России, не дав комментариев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее дипломат прибыл в министерство иностранных дел РФ после заявлений главы ведомства Сергея Лаврова о том, что Москва готова отправить ответ на предложения США по гарантиям безопасности 17 февраля. По его словам, ответ будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

16 февраля Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД России Лавровым в «должное время». 15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. В ходе беседы российский министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности.

