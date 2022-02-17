Посол США прибыл в МИД России

Посол США Джон Салливан прибыл в здание МИД России в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Его визит в российское дипведомство произошло на фоне объявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российская сторона завершает анализ американского письма с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить ответ США 17 февраля. По его словам, ответ будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ответ России на предложения Североатлантического альянса по гарантиям безопасности еще не готов, однако работа над ним идет.