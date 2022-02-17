Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США пообещали ответить на высылку своего дипломата из России

США ответят на высылку заместителя посла Гормана из России
Начало событий в новости Россия выслала заместителя посла США

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США ответят на высылку заместителя главы американского посольства в Москве Барта Гормана из России. Об этом заявили представители дипмиссии в разговоре с РИА Новости.

В посольства США подчеркнули: у Гормана сохранялась действующая виза. Отмечается, что дипломат был «вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды».

О высылке Гормана стало известно после визита посла США в России Джона Салливана в МИД. Он покинул здание ведомства спустя 15 минут, не дав комментариев.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Россия выслала заместителя посла США
В России предложили ввести новый тип кредита
Зеленский попросил у Италии помощи в переговорах с Путиным
США пообещали ответить на высылку своего дипломата из России
Заработать на жилье в России стало сложнее
Александр Домогаров окончательно покинул труппу театра Моссовета
В Карачаево-Черкессии убили справившего нужду в неположенном месте москвича
В Пентагоне рассказали о возможности для диалога с Россией
Зеленский приехал на передовую в Донбассе
Фигуристка Трусова установила историческое достижение на Олимпиаде-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.