США пообещали ответить на высылку своего дипломата из России

США ответят на высылку заместителя главы американского посольства в Москве Барта Гормана из России. Об этом заявили представители дипмиссии в разговоре с РИА Новости.

В посольства США подчеркнули: у Гормана сохранялась действующая виза. Отмечается, что дипломат был «вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды».

О высылке Гормана стало известно после визита посла США в России Джона Салливана в МИД. Он покинул здание ведомства спустя 15 минут, не дав комментариев.