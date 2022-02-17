США пообещали ответить на высылку своего дипломата из России
США ответят на высылку заместителя посла Гормана из России
Начало событий в новости Россия выслала заместителя посла США
США ответят на высылку заместителя главы американского посольства в Москве Барта Гормана из России. Об этом заявили представители дипмиссии в разговоре с РИА Новости.
В посольства США подчеркнули: у Гормана сохранялась действующая виза. Отмечается, что дипломат был «вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды».
О высылке Гормана стало известно после визита посла США в России Джона Салливана в МИД. Он покинул здание ведомства спустя 15 минут, не дав комментариев.