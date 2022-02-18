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Проигнорировавшая меры безопасности москвичка погибла от упавшей глыбы льда

Москвичка, погибшая от упавшей с крыши глыбы льда, проигнорировала меры безопасности

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жительница Москвы погибла от упавшей с крыши глыбы льда в районе Восточное Измайлово. Как сообщили в префектуре Восточного административного округа, женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши.

«Сегодня на Востоке столицы по адресу 13-ая Парковая улица, дом 11 проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока», — говорится в сообщении. Отмечается, что при чистке соблюдались все необходимые меры безопасности: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась», — рассказали в префектуре.

По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка.

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Варвара Кошечкина
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