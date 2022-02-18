Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о двух убитых украинских диверсантах. Сообщение опубликовано в Telegram.

В Народной милиции утверждают, что вдоль лесополосы возле населенного пункта Железная балка были замечены две украинские группы специального назначения по 10 и 12 человек. Бойцы ДНР вынужденно открыли огонь, в результате противник потерял двух человек и отступил, еще три украинских бойца были ранены.

«По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе города Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера», — сказано в сообщении.

ДНР опубликовала видео, которое, как утверждается, было снято на эту камеру. В Народной милиции также сообщают, что незадолго до боя перехватили переговоры диверсантов на польском языке.

«Кроме того, по информации, полученной от МГБ ДНР, сегодня около 4:00 в городе Горловка группой украинских диверсантов была совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе "Стирол". Во время нападения получил ранение охранник предприятия. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов.

