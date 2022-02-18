Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стал известен выбранный Лукашенко отель для размещения в Москве

Президент Белоруссии Лукашенко остановился в отеле на Тверской улице в центре Москвы

Фото: Президент Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, выбрал для размещения один из отелей в центре города. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

На кадре в сети запечатлено, как белорусский лидер направляется к автомобилю в окружении сотрудников службы безопасности. Судя по деталям на фото он выходит из здания пятизвездочной гостиницы InterContinental на Тверской улице.

Материалы по теме:
Незаменимый есть. Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
Незаменимый есть.Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
16 февраля
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии. Каким будет обновленное Союзное государство?
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.Каким будет обновленное Союзное государство?
4 ноября

Согласно информации на сайте объекта, где, предположительно, остановился президент, на его территории расположен гастробар, тренажерный зал, сауна, хаммам и спа-салон. Известно, что в настоящее время стоимость размещения для одного гостя там составляет от 12 тысяч рублей в сутки.

Лукашенко прибыл на ранее анонсированную встречу с Путиным в пятницу, 18 февраля. В пресс-службе уточнили, что главы государств обсудят вопросы безопасности, совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества.

Визит белорусского лидера в Москву проходит на фоне продолжающихся совместных учений армий Союзного государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
В России решили проблему с разгуливающими по городу лошадьми
Найдена причина массовых переплат россиян за отопление
Следствие пришло с обысками в управление сельского хозяйства Тамбовской области
Путин поправил Лукашенко в словах об «интересном мероприятии» с ракетами
ФСБ пришла с обысками в администрацию Новочеркасска
Модель изменилась до неузнаваемости за несколько лет и удивила поклонников
Греция предложила России возобновить чартерные рейсы между странами
Лавров ответил на требование Зеленского дать гарантии безопасности Украине
Комик Мирзализаде подал новый иск к МВД
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.