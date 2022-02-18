В ЛНР сообщили о новых минометных обстрелах со стороны ВСУ

Боевики ВСУ вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из минометов. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Их слова приводит РИА Новости.

«Вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня», — сообщили они журналистам.

По данным властей самопровозглашенной республики, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий из минометов калибром 82 миллиметра.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что ВСУ с начала суток ведет интенсивный обстрел территории республики.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.