Эксперты рассказали о наиболее частых сценариях спам-звонков

Тинькофф проанализировал спам-звонки, которые принял вместо абонентов Защитник Олег — бесплатный умный телефонный секретарь, число пользователей которого достигло одного миллиона человек. Самые частые спам-звонки — из сервисов займов и медицинских центров, предлагающих бесплатные услуги. Об этом говорится в сообщении компании.

Тинькофф изучил нежелательные вызовы, которые принял Олег за своих хозяев, и пришел к выводу, что самыми частыми являются спам-звонки из сервисов займов и медицинских центров, предлагающих бесплатные услуги.

Большая часть всех принятых Олегом спам-вызовов — это звонки роботов (76 процентов). Из них 50 процентов полностью автоматизированы и проходят без участия человека, еще 12 процентов — от роботов-дозвонщиков, которые после снятия трубки переключают на оператора, и 14 процентов — от роботов, которые имитируют речь и поведение реального человека.

Наиболее распространенный сценарий, с которым спамеры звонят россиянам — предложение оформить заем от микрофинансовой организации. На долю таких звонков приходится 33 процента от всех принятых Олегом спам-звонков за последний месяц. Второй по популярности сценарий (22 процента) — звонки из медицинских центров и стоматологий, в которых абоненту предлагается пройти бесплатное комплексное обследование или получить какую-то услугу со скидкой. На третьем месте — звонки от различных компаний с предложением оценить качество обслуживания — 13 процентов. Также в первую пятерку самых частых спам-звонков входят предложения от банков и сотовых операторов (оформление карты, кредита, смена тарифного плана) — 12 и 11 процентов соответственно.

Как показало исследование, частотность и тематика нежелательных звонков напрямую зависит от сезонности. Например, накануне новогодних праздников в первую пятерку популярных спам-сценариев вошли звонки от застройщиков с предложением рассмотреть оформление квартиры, а также от роботов-автоинформаторов, сообщающих о новогодних скидках на те или иные товары и услуги. Кроме того, звонки из микрофинансовых организаций и медицинских центров регулярно оказываются в первой тройке самых частых спам-сценариев.

Защитник Олег — умный телефонный секретарь, подключить который может любой житель страны, вне зависимости от сотового оператора. Он был запущен в июне 2021 года. За это время его пользователями стали один миллион человек, вместо которых Олег принял 44,8 миллиона звонков. При этом каждый пятый звонок, на который отвечал телефонный секретарь, — это звонок спамера или мошенника.

Защитник Олег обучен принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе с неизвестных номеров, а также защищать людей от опасных, нежелательных и назойливых звонков от спамеров и мошенников. Подключить секретаря можно через мессенджеры Telegram (бота @OlegOtvetBot), «ВКонтакте», а также в мобильном приложении Тинькофф.