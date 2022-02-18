Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа цель кризиса вокруг Украины

Global Times: США используют ситуацию вокруг Украины для сплочения стран НАТО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США, нагнетая риторику о «вторжении» России на Украину, пытаются сплотить членов НАТО и усилить конфронтацию между Москвой и Евросоюзом. К такому выводу пришли в Китайской академии социальных наук, пишет Global Times.

«Поскольку европейские члены НАТО в последнее время все более отдаляются от США, Вашингтон стремится воспользоваться сложной ситуацией на Украине, чтобы отделить Россию от Европы, усилить сплоченность НАТО и укрепить контроль над альянсом», — указано в материале.

Еще одной целью названо желание не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», опасаясь формирования экономического партнерства России и Германии.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля
Россия начала отвод войск от украинской границы. Как на это отреагировали политики в Европе и США?
Россия начала отвод войск от украинской границы.Как на это отреагировали политики в Европе и США?
16 февраля

Ранее постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Европу. «Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила она. При этом дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

17 февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин назвал заявления о «вторжении» России на Украину истерией. По его словам, Москва надеется, что Запад изменит свое поведение. «Сейчас мы смотрим на наших партнеров в западных странах, столицах и ждем от них, что они собьют волну этой истерии касательно намерений России в регионе», — сказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Постпред США в ООН рассказала о европейских вторжениях России
Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева
В МОК признались в нежелании видеть Валиеву среди участников Олимпиады
В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины
Россияне бросились скупать два вида товаров
Диетологи назвали 10 продлевающих молодость продуктов
Токаев пообещал раскрыть итоги расследования о январских событиях в Казахстане
Предложен проект сверхбыстрого межзвездного паруса
Трюдо обвинил протестующих дальнобойщиков в получении денег из-за рубежа
Москвичам спрогнозировали дождь и мокрый снег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.