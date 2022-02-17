В России назвали истерией заявления Запада о «вторжении» на Украину

Заявления о «вторжении» России на Украину являются истерией. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

По его словам, Москва надеется, что Запад изменит свое поведение. «Сейчас мы смотрим на наших партнеров в западных странах, столицах и ждем от них, что они собьют волну этой истерии касательно намерений России в регионе», — сказал он.

Дипломат объяснил, что звучащие в адрес в адрес России обвинения очевидно являются прикрытием и связаны с желанием «замотать» разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для Москвы.

Ранее в феврале минобороны Великобритании опубликовали карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. Так, на карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» представлена схема, на которой изображены фазы наступления сухопутных войск России.