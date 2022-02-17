Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британские военные опубликовали схему «вторжения» России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений наступления России на Украину

Изображение: @DefenceHQ

Минобороны Великобритании опубликовали карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте оборонного ведомства.

На карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» представлена схема, на которой изображены фазы наступления сухопутных войск России. Первая фаза включает в себя «вторжение» на Киев и Днепр, со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

«Россия сохраняет [близ Украины] значительное военное присутствие, силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии британского ведомства.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля

Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о признаках неизбежного «вторжения» на Украину. Также она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с планом снижения напряженности в Европе на заседании Совета безопасности ООН.

17 февраля стало известно, что в США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман указал, что именно действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией учений в эти даты помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Британские военные опубликовали схему «вторжения» России на Украину
Раскрыто предназначение круглых отверстий на кедах Converse
Российскому борцу с коррупцией дали срок за взятку
Блинкен рассказал о российских танках в Киеве
В Азии определили транспорт будущего
Более 60 процентов украинцев поддержали вступление в НАТО
Экс-возлюбленный Бородиной объяснил свой отказ вести «Дом-2»
Путин присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил России
Россияне массово захотели улететь в Марокко после возобновления авиасообщения
Автоподставщики пырнули ножом известного скульптора в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.