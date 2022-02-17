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В США рассказали про признаки вторжения России на Украину

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о признаках «неминуемого вторжения» России

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Ситуация с размещением российских военных на границах с Украиной ухудшается, все признаки указывают на «неминуемое вторжение» России, заявила постпред США при ООН Томас-Гринфилд в официальном Twitter-аккаунте.

«Наша цель [на заседании Совета безопасности ООН] — донести всю серьезность ситуации. Имеющиеся признаки свидетельствуют о том, что Россия движется к неминуемому вторжению. Это решающий момент», — рассказала постпред.

Также она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с планом снижения напряженности в Европе на заседании Совета безопасности ООН. «Именно поэтому госсекретарь Блинкен прибывает в Нью-Йорк перед поездкой в Мюнхен, чтобы выразить нашу приверженность дипломатии, предложить и подчеркнуть путь к деэскалации и дать понять миру, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить войну», — уточнила Томас-Гринфилд.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия сфабриковала сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения. По ее мнению, это происходит «по старому и отработанному сценарию Кремля».

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Дмитрий Сотак
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