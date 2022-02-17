Глава МИД Британии обвинила Россию в попытке сфабриковать предлог для вторжения

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия сфабриковала сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения. Ее слова приводит Reuters.

«Подобные заявления — вопиющие попытки российских властей сфабриковать повод для вторжения. Все по старой схеме Кремля», — уверена дипломат.

В четверг, 17 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.