Запад не поверил в отвод российских войск и назвал новую дату «вторжения»

В США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату «вторжения» на 20 февраля. Новые сроки начала «российско-украинской войны» назвало американское издание Politico со ссылкой на аналитиков.

В газете уверены, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок. Эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман указал, что именно действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией учений 20 февраля помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.

Издание также рассказало, что именно в это время заканчивается Олимпиада в Пекине и Мюнхенская конференция по безопасности. «Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины [Владимир Зеленский] находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом», — считают на Западе.

При этом в Госдепартаменте заявили, что в Вашингтоне никогда не называли точных сроков начала эскалации. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, несостоявшееся «вторжение» не говорит о том, что разведка США получила неверные данные.

Не думаю, что вы слышали нас с какой-либо трибуны указывающими точный день «вторжения». В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

США заявили о продолжении стягивания российских войск к границе с Украиной

Соединенные Штаты отвергли сообщения России об отводе войск и заявили, что Москва не идет на деэскалацию ситуации. В Госдепартаменте рассказали, что опасения Вашингтона относительно Украины не уменьшилась ни на йоту и продолжают расти.

На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

Представитель ведомства выразил уверенность в необходимости подтверждения видео Министерства обороны России об отводе российской военной техники от границ с Украиной. «Это должно быть подтверждено, есть много путей, которыми можно это сделать», — подчеркнул дипломат.

Информацией об увеличении численности российских войск на украинской границе поделилось и Bloomberg. Агентство со ссылкой на американских чиновников заявило о прибытии еще 7000 российских военных к границе с Украиной.

Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны источник Bloomberg

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора пришли к согласию, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Однако политики приветствовали заявления России о готовности к дипломатическим усилиям вокруг Украины и подчеркнули важность реализации Минских соглашений.

Европейские страны настаивают, что угроза вторжения сохраняется

С призывом к Москве доказать на практике намерение отвести войска от границы обратились и в Брюсселе. Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано в ответ на сообщения о передислокации российских военных частей и их возвращении в пункты базирования заявил, что в ЕС приняли к сведению заявления министра обороны России Сергея Шойгу. Тем не менее Евросоюз будет внимательно следить, как отвод будет реализовываться на практике.

Для ЕС деэскалация со стороны России, вызвавшей текущий кризис безопасности, всегда была ключевым приоритетом. Реальный и осуществленный вывод войск с украинской границы является важной частью деэскалации Петер Стано официальный представитель внешнеполитической службы ЕС

При этом глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл обвинил Россию в том, что она противоречит своим заявлениям, стягивая при этом войска к границам с Украиной.

Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входит позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы Джим Хокенхалл глава британской военной разведки генерал

Глава британского МИД Лиз Трасс также заявила, что вторжение на Украину все еще «весьма вероятно». По ее словам, развеять опасения стран Запада Москва сможет только после полномасштабного отвода российских войск от границ соседней республики.

В свою очередь в НАТО отказались спрогнозировать будущее ситуации на Украине. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины, и собирается ли Россия вторгаться на ее территорию или нет.

При этом, несмотря на отсутствие понимания намерений России, Столтенберг пообещал, что альянс «будет обличать действия РФ». Он также пообещал усилить оборону альянса и развернуть на восточном фланге, в частности в Румынии, новые боевые группы НАТО.

В России отреагировали на новую предполагаемую дату вторжения на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Politico. Он отметил, что ранее уже было объявлено много дат с точными часами вторжения, однако все они в итоге оказались вбросами.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможном завершении эскалации после 20 февраля указал, что в это время заканчиваются российско-белорусские военные учения. Министр также отметил, что обострение на Украине происходит только «в мозгах Запада» — местных СМИ и ряда политиков, — а не в реальности.

Побывавшая недавно в Москве Элизабет Трасс вчера, по-моему, заявила, что, по ее оценке, нагнетание напряженности может продолжаться месяцами. Может, до следующих холодов они планируют, я не знаю. Поэтому вопрос не к нам Сергей Лавров министр иностранных дел России

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов уже опровергал сообщения о возможном вторжении России на Украину в среду, 16 февраля. «На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — заверил постпред.