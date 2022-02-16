США захотели подтвердить видео отвода российской техники от границ с Украиной

Госдепартамент США захотел подтвердить видео Министерства обороны России об отводе российской военной техники от границ с Украиной. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Это должно быть подтверждено, есть много путей, которыми можно это сделать», — подчеркнул дипломат.

Прайс выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины не движется в сторону деэскалации.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной и не идет на деэскалацию ситуации. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что обеспокоенность Вашингтона относительно Украины не уменьшилась ни на йоту.

Вооруженные силы России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

