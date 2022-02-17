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В Британии обвинили Россию в стягивании войск к границам с Украиной

Глава военной разведки Британии Хокенхалл заявил о наращивании Россией военных на границе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл обвинил Россию в том, что она противоречит своим заявлениям, стягивая при этом войска к границам с Украиной. Каких-либо доказательств своего заявления он не привел. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входит позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы», — заявил генерал, добавив, что там и без того находится большое количество российских военных сил.

Ранее Европарламент (ЕП) указал на экономические проблемы Украины и обвинил в них Россию, которая якобы угрожает стране, об этом говорится в тексте решения законодательного органа о предоставлении финансовой помощи Киеву. Согласно документу, озабоченность на фоне ситуации на российско-украинской границе, которая росла с осени 2021 года, оказала влияние на экономику Украину.

Марина Совина
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