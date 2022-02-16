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Европарламент обвинил Россию в экономических проблемах Украины

Европарламент заявил о потере Украиной инвесторов из-за «угрозы» России

Фото: Стрингер / РИА Новости

Европарламент (ЕП) указал на экономические проблемы Украины и обвинил в них Россию, которая якобы угрожает стране, об этом говорится в тексте решения законодательного органа о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Согласно документу, озабоченность на фоне ситуации на российско-украинской границе, которая росла с осени 2021 года, оказала влияние на экономику Украину.

«Растущая геополитическая напряженность на границе с Россией оказала значительное косвенное влияние на доверие, в частности, иностранных инвесторов. Национальная валюта потеряла девять процентов своей стоимости по отношению к доллару США с середины ноября 2021 года, несмотря на интервенции Национального банка Украины на сумму около 1,6 миллиарда долларов за тот же период», — заявили в Европарламенте.

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Эксперты подчеркнули, что наблюдают на Украине «постоянный отток капитала и сокращение официальных валютных запасов». Они напомнили, что к концу 2021 года инфляция ускорилась и достигла десяти процентов.

Ранее Европарламент разрешил выделить Киеву 1,2 миллиарда евро в качестве помощи. Средства направят «на поддержку макроэкономической стабильности и развитие программы коренных реформ на Украине». Западные государства и Киев считают, что Москва готовит нападение на Украину, при этом Россия неоднократно говорила, что не собирается вторгаться в другие страны.

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