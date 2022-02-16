Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Европарламент одобрил предоставление Украине более миллиарда евро

Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда евро в качестве финансовой помощи
Начало событий в новости В Европе приготовились срочно передать Украине более миллиарда евро

Фото:Globallookpress.com

Европарламент (ЕП) одобрил выделение Украине в качестве финансовой помощи 1,2 миллиарда евро, результаты голосования опубликованы на сайте законодательного органа.

В среду, 16 февраля, Европарламент проголосовал за решение Совета Евросоюза (ЕС) о предоставлении Киеву нового пакета помощи. Как отметили в ведомстве, деньги пойдут «на поддержку макроэкономической стабильности и развитие программы коренных реформ на Украине». Ожидается, что средства переведут двумя траншами по 600 миллионов евро в течение года.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля

«Предварительным условием» для выдачи помощи назвали эффективное соблюдение Киевом демократических механизмов, «включая многопартийность парламентской системы, а также гарантии соблюдения прав человека».

В Европарламенте признали, что ослабление гривны и «потеря правительством доступа к рынкам капитала отягощают перспективы макроэкономики» в государстве. По мнению экспертов, напряженная ситуация на границе Украины и России негативно повлияла на привлекательность государства для инвесторов.

Ранее Совет Европы объяснил срочность предоставления более миллиарда евро ситуацией «острого кризиса» и необходимостью поддержать Киев. С осени 2021 года Запад и Киев обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину, Кремль неоднократно опровергал такие заявления.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
В Великобритании заявили о победе Путина над Западом
США захотели подтвердить видео отвода российской техники от границ с Украиной
Назван способ избавиться от постковидного синдрома
Зеленский призвал усилить влияние украинских СМИ в Донбассе
В России создадут рекомендации по обработке биометрических персональных данных
Московские косметологи заставили клиентку взять кредит на сотни тысяч рублей
На Украине раскрыли «парадигму» Зеленского
Великобритания и ООН выступили за исполнение Минских соглашений
Европарламент одобрил предоставление Украине более миллиарда евро
Госдеп открестился от точных дат «вторжения» России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.