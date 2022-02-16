Европарламент одобрил предоставление Украине более миллиарда евро

Европарламент (ЕП) одобрил выделение Украине в качестве финансовой помощи 1,2 миллиарда евро, результаты голосования опубликованы на сайте законодательного органа.

В среду, 16 февраля, Европарламент проголосовал за решение Совета Евросоюза (ЕС) о предоставлении Киеву нового пакета помощи. Как отметили в ведомстве, деньги пойдут «на поддержку макроэкономической стабильности и развитие программы коренных реформ на Украине». Ожидается, что средства переведут двумя траншами по 600 миллионов евро в течение года.

«Предварительным условием» для выдачи помощи назвали эффективное соблюдение Киевом демократических механизмов, «включая многопартийность парламентской системы, а также гарантии соблюдения прав человека».

В Европарламенте признали, что ослабление гривны и «потеря правительством доступа к рынкам капитала отягощают перспективы макроэкономики» в государстве. По мнению экспертов, напряженная ситуация на границе Украины и России негативно повлияла на привлекательность государства для инвесторов.

Ранее Совет Европы объяснил срочность предоставления более миллиарда евро ситуацией «острого кризиса» и необходимостью поддержать Киев. С осени 2021 года Запад и Киев обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину, Кремль неоднократно опровергал такие заявления.