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В Европе приготовились срочно передать Украине более миллиарда евро

Совет Европы заявил о поддержке странами ЕС предложения о помощи Украине на €1,2 млрд

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Представители стран Евросоюза поддержали предложение о макрофинансовой помощи Украине в объеме более миллиарда евро, говорится в заявлении Совета Европы. Теперь предложение готовы передать в Европарламент, где его должны принять «как можно скорее», сказано в сообщении.

Совет Европы объясняет срочность ситуацией «острого кризиса» и необходимостью поддержать Киев. «Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в 1,2 миллиарда евро», — отметили в Совете.

Там утверждают, что нынешняя геополитическая напряженность сказывается на экономическом и финансовом состоянии Украины, поскольку «постоянная угроза» безопасности уже привела к серьезному оттоку капитала.

В планах пойти на военный конфликт с Украиной Запад обвиняет Россию. Москва подобные заявления отрицает. Ряд государств даже начал эвакуацию своих дипломатов, что в Киеве называли преждевременным, заявляя об отсутствии объективных предпосылок. Напряженность в международных отношениях, обострившаяся в январе, привела к негативным последствиям и для России, вызвав падение биржевых индексов и ослабив рубль.

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Платон Щукин
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