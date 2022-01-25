Украина сочла преждевременным решение ряда стран эвакуировать семьи дипломатов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна сочла преждевременным решение ряда стран эвакуировать семьи дипломатов. Его слова в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ITCV передает ТАСС.

«Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — заявил Кулеба. Он напомнил, что на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, однако об эвакуации заявили только четыре из них.

Как ранее сообщал украинский МИД, по состоянию на 24 января о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили США, Великобритания, Австралия и Германия. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов.