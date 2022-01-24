МИД Украины назвал уведомившие о желании эвакуировать семьи дипломатов страны

Министерство иностранных дел (МИД) Украины назвало страны, уведомившие о желании эвакуировать членов семей своих дипломатов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, по состоянию на 24 января, о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили всего четыре страны: США, Великобритания, Австралия и Германия. От других стран и организаций подобных уведомлений не поступало, добавили там.

В ведомстве уточнили, что всего на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.