США открестились от указания точных дат российского «вторжения» на Украину

США открестились от указания точных дат якобы готовящегося российского «вторжения» на Украину. Как заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации, передает РИА Новости.

Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день «вторжения». В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

Прайс добавил, что несостоявшееся «вторжение» не говорит о том, что разведка США получили неверные данные.

Ранее стало известно, что ожидаемого западными СМИ российского вторжения на Украину в ночь на 16 февраля не произошло. Российские войска продолжили отходить в места постоянной дислокаций, командование анонсировало завершение совместных учений с белорусскими вооруженными силами.

После этого The Sun отредактировала статью о российском вторжении, заявив, что ночь прошла без происшествий. Отсутствие вторжения признала и The Mirror.

Как сообщала газета Politico, президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun высказались не только о дне, но и времени атаки российских войск — 04:00 мск (3:00 по киевскому времени).

3 февраля газеты The New York Times и The Washington Post писали, что разведка США нашла доказательства того, что Россия планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. По их данным, 3 февраля Москва якобы должна была показать поддельное видео, на котором будут продемонстрированы украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины.

Информацию издания приводили со ссылкой на неназванных по имени и должности высокопоставленных представителей администрации президента США. При этом они признали, что «никаких прямых доказательств российского плана» и деталей его получения источники не представили.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться с середины января до середины февраля.

Обеспокоенность США по Украине не уменьшилась

Нед Прайс заявил, что обеспокоенность США по ситуации вокруг Украины «не уменьшилась ни на йоту». Он подчеркнул, что Россия продолжает стягивать войска к границе, Вашингтон не видит деэскалации.

Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

По словам представителя Госдепартамента, российские войска занимают позиции, которые позволят им в любой момент «быть задействованными для неспровоцированного вторжения».

Прайс добавил, что необходимо подтвердить видео Министерства обороны России об отводе российской военной техники от границ с Украиной, есть много путей, которыми это можно сделать.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США по-прежнему наблюдают сосредоточение российских войск на границе с Украиной.

Вооруженные силы России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.