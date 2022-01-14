Белый дом раскрыл сроки «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться в середине января-февраля. «Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение», — выразила мнение Псаки.

«Это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения», — заявила Псаки.

Она добавила, что Москва якобы может сфабриковать повод для такого вторжения.

14 января CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет под чужим флагом провести спецоперацию в Донбассе. Собеседник телеканала рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ.