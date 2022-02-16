Британская газета Mirror признала отсутствие вторжения России на Украину
Британская газета The Mirror, назвавшая точное время вторжения России на Украину, признала, что его не произошло. Такая информация появилась на сайте издания.
The Mirror опубликовала статью с заголовком: «Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как "дедлайн на 3 ночи" Путина (Владимир Путин, президент России, — прим. «Ленты.ру») истек».
«Согласно сообщениям источники в разведке США считали, что вторжение могло начаться в три ночи по местному времени — час ночи в Великобритании — в среду, однако это не произошло», — отмечается в материале. Газета не дает оценок возможному нападению России на Украину, однако приводит большое количество заявлений западных политиков и экспертов, которые ставят под сомнение отсутствие агрессивных планов Москвы. При этом в материале присутствуют и комментарии об «осторожном оптимизме».
Ранее стало известно, что британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.
15 февраля издания The Sun и The Mirror называли точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Как сообщало The Sun, которое ссылалось на информацию разведки США, 200 тысяч российских военнослужащих после нанесения массированного ракетного удара по украинским командным пунктам в три часа ночи должны были начать полномасштабное наступление по всей границе.