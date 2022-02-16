Назвавшая время вторжения России на Украину газета переписала статью

Британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.

Новый заголовок статьи гласит, что «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». А в самом отредактированном тексте говорится, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным».

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.

Постояннный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг эти заявления в интервью немецкому телеканалу WELT. «Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — заверил Чижов.