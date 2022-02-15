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Британская газета назначила точное время «вторжения» России на Украину

The Sun: Россия начнет вторжение на Украину ранним утром 16 февраля

Фото: Vadim Ghirda / AP

Британская газета The Sun в новом материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Теперь полномасштабная операция должна начаться ранним утром (4:00 по мск) 16 февраля, говорится в статье.

The Sun, которая ссылается на информацию разведки США, пишет о «200 тысячах российских военнослужащих», которые после нанесения массированного ракетного удара по украинским командным пунктам начнут полномасштабное наступление по всей границе. По оценке «анонимного источника» издания, со стороны Белоруссии в операции будут участвовать около 40 тысяч военных, еще 30 тысяч нападут со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

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Дмитрий Сотак
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